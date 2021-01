Unfall mit Einsatzwagen der Polizei – vier Verletzte

Nr. 0077

Gestern Abend wurden drei Männer und eine Frau bei einem Unfall in Kreuzberg leicht verletzt. Gegen 19.55 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Citroen-Fahrer die Markgrafenstraße in Richtung Lindenstraße, als es an der Einmündung zur Besselstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Einsatzwagen der Polizei kam. Bei dem Unfall wurden der Citroen-Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin jeweils leicht an einer Schulter verletzt, lehnten eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Insassen des Einsatzwagens, der 39 Jahre alte Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer, erlitten jeweils Verletzungen im Schulter- und Nackenbereich und beendeten ihren Dienst nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie fahrunfähig sind. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.