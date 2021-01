Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug

Nr. 0056

Eine unbekannte Person hat gestern Nachmittag in Neukölln die Scheibe eines Polizeieinsatzfahrzeuges des Kriminaltechnischen Instituts eingeworfen. Das Spezialfahrzeug der Tatortermittler des Landeskriminalamtes stand gegen 16 Uhr während eines Einsatzes in der Mahlower Straße, als ein Stein die Seitenscheibe zerstörte. Es wurde niemand verletzt. Der im Inneren des Fahrzeuges aufgefundene Stein wurde sichergestellt. Die Ermittlung dauern an.