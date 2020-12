Farbschmierereien an mehreren Hausfassaden

Nr. 2929

Eine Streife des Polizeiabschnitts 55 stellte gestern Abend gegen 22.15 Uhr in Neukölln Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an mehreren Häusern fest. Unbekannte hatten in der Leykestraße an den Hauswänden verschiedene Parolen und Symbole aufgebracht, die inhaltlich einen Bezug zum nahegelegenen Gebäude der Justizvollzugsanstalt für Frauen herstellten. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.