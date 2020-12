Verkehrsunfall mit Polizeimotorrad

Nr. 2875

Gestern Nachmittag kam es in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Polizist leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Polizist mit einem Polizeimotorrad gegen 14.40 Uhr bei einem Einsatz im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch den Mariendorfer Damm in Richtung Buckower Chaussee mit Blaulicht gefahren. Da es in Höhe der Einmündung des Ankogelwegs aufgrund eines weiteren Einsatzes zu einer Sperrung des Mariendorfer Damms gekommen war, musste er nach links in den Ankogelweg abbiegen. Dazu soll er mit dem Einsatzmotorrad auf dem Mittelinseldurchbruch langsam links neben einem dort wartenden Pkw vorbeigefahren sein. Als der 32-jährige Pkw-Fahrer nun angefahren sein soll, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Berührung, die den motorradfahrenden Beamten zu Fall brachte. Der Hingefallene erlitt leichte Verletzungen am linken Arm, wollte jedoch keine ärztliche Behandlung und verblieb im Dienst. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Mit den Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 betraut. Die Ermittlungen dauern an.