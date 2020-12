Zwei Schwerverletzte gefunden – Ermittlungen dauern an

Nr. 2827

In Nikolassee entdeckte ein Zeuge in der vergangenen Nacht zwei schwerverletzte Männer, einer davon lebensgefährlich verletzt. Gegen 2 Uhr alarmierte der Zeuge Polizei und Feuerwehr in die Dreilindenstraße, nachdem er dort einen schwerverletzten 19-Jährigen auf dem Gehweg liegend vorgefunden hatte. Auf der Straße stand ein Taxi mit geöffneten Türen, vor dem der vermeintliche Fahrer des Taxis, ein 51 Jahre alter Mann, lag. Auch er war schwer verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht, bei dem 19-Jährigen besteht Lebensgefahr. Die Verletzten konnten bisher noch nicht zum Geschehen befragt werden. Die Ermittlungen hat die 5. Mordkommission beim Landeskriminalamt übernommen.