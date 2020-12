Nach Einbruch in Kiosk festgenommen

Nr. 2763

Polizeieinsatzkräfte nahmen heute früh einen Mann fest, der zuvor in einen Kiosk in Marzahn eingebrochen ist. Gegen 4.10 Uhr fuhren die Beamtinnen und Beamten in die Allee der Kosmonauten, wo sie eine ausgelöste Alarmanlage an einem hell erleuchteten Kiosk feststellten, aber keine Personen darin wahrnahmen. Als sich die Einsatzkräfte zur Rückseite des Geschäfts begaben, entdeckten sie eine aufgebrochene Zugangstür sowie zwei Männer, die mit Tragetaschen in den Händen, die mit mutmaßlichem Diebesgut gefüllt waren, aus dem Geschäft liefen. Beim Erblicken der Polizistinnen und Polizisten ließen die Unbekannten ihre Taschen fallen und flüchteten. Die Einsatzkräfte brachten einen der mutmaßlichen Einbrecher zu Boden und nahmen ihn fest. Sein Komplize flüchtete unerkannt. Der Festgenommene, ein 35-jähriger Mann, wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 überstellt und soll einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.