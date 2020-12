Paketzusteller bei räuberischem Diebstahl verletzt

Nr. 2734

Gestern Nachmittag wurde ein Paketzusteller in Heiligensee bei einem räuberischen Diebstahl verletzt. Der 39-Jährige hatte gegen 17.30 Uhr gerade ein Paket im Kurzebracker Weg zugestellt, als er ersten Erkenntnissen zufolge sah, wie Unbekannte mit seinem Lieferfahrzeug losfuhren. Der Überraschte rannte hinterher und hielt sich am Fahrzeug fest. Dann sei er durch eine Person im Fahrzeug weggestoßen und geschlagen worden sein, woraufhin er auf die Straße geschleudert wurde. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen im Gesicht und an einem Knie. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge will kurze Zeit später gesehen haben, wie zwei Männer in der Nähe Pakete aus dem Fahrzeug in einen BMW luden und sich unerkannt entfernten. Die Ermittlungen dauern an.