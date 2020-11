Nr. 2700

Zwei bisher Unbekannte überfielen gestern Abend in Britz eine Tankstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat das Duo den Verkaufsraum in der Straße Grüner Weg um kurz vor 22 Uhr und bedrohte den 35-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Anschließend nahmen sie Tabakwaren an sich und flüchteten damit in Richtung Rotschwanzweg. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.