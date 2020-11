Maske nicht getragen und mit Reizstoff gesprüht

Nr. 2640

In der vergangenen Nacht hat ein unbekannter Mann in einem Lokal in Friedrichsfelde erst keine Maske getragen und dann mit Reizmittel gesprüht. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann gegen 22.15 Uhr das Schnellrestaurant in der Straße Alt-Friedrichsfelde ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Der Mann gab vor, ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zu haben, konnte es jedoch nicht vorweisen. Der 40-jährige Filialleiter verwies den Mann daraufhin des Hauses. Der wütende Gast verließ das Lokal, kehrte dann jedoch eine viertel Stunde später zurück. Diesmal trug er eine Sturmhaube über Mund und Nase und soll mit einer Spraydose Reizstoff im Gastraum versprüht haben. Anschließend floh der Mann in unbekannte Richtung. Zurück blieben vier Leichtverletzte, die über brennende Reizungen ihrer Atemwege klagten. Eine ärztliche Behandlung lehnten die Verletzten im Alter von 22 – 50 Jahren ab. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 führt die Ermittlungen.