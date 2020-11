Nr. 2619

In der vergangenen Nacht brannte in Lichtenrade ein Auto. Ein Anwohner bemerkte das Feuer an dem in der Straße Alt-Lichtenrade geparkten Renault gegen 2.30 Uhr und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Flammen wurden auch ein Verteilerkasten, ein Verkehrsschild sowie ein Briefkasten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.