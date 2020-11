Party aufgelöst

Nr. 2567

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 36 und Mitarbeitende des Ordnungsamtes Treptow-Köpenick lösten gestern Abend eine Party in Oberschöneweide auf. Gegen 20.30 Uhr wurde die gemeinsame Streife, die zur Überwachung und Durchsetzung des SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung unterwegs war, von Zeugen zu einem Wohnhaus in der Wilhelminenhofstraße gerufen. Dort befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor und in dem Haus 28 Personen, die Gäste einer Geburtstagsparty seien sollten. Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten trafen die Beamtinnen und Beamte auf 13 weitere Personen, die mit Glücksspielen beschäftigt gewesen sein sollen. In dem Zusammenhang beschlagnahmten die Einsatzkräfte sieben Spielautomaten. Die Personalien der 41 Personen wurden am Ort festgestellt. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung durch die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes eingeleitet. Die Ermittlungen gegen einen 59-jährigen Mann wegen Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels wurden durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen und dauern an.