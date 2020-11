Fußgänger und Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2257

Schwere Verletzungen erlitten in der vergangenen Nacht ein Fußgänger und ein Motorradfahrer in Mitte. Nach bisherigen Ermittlungen war der 18-Jährige Fahrer einer Yamaha gegen 22.45 Uhr aus Richtung Liesenstraße kommend, auf der Chausseestraße unterwegs. An der Kreuzung Chausseestraße/Invalidenstraße bog er nach rechts in die Invalidenstraße ab. Dabei stieß er mit einem 27-jährigen Fußgänger zusammen, der die Invalidenstraße in diesem Moment bei für ihn roter Ampel überquert haben soll. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Verkehrsteilnehmer und zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 18-Jährige erlitt Kopf-, der 27-Jährige Bein- und Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das Abschnittskommissariat des örtlich zuständigen Polizeiabschnittes.