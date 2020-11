Nach Baby geguckt - Unfall verursacht

Nr. 2527

In Köpenick soll gestern Mittag eine 19-Jährige einen Verkehrsunfall verursacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 13.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Köpenicker Straße in Richtung Köpenick unterwegs, soll während der Fahrt kurz nach ihrem Baby auf der Rücksitzbank gesehen haben und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Dort war es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford eines 32-Jährigen gekommen. Aufgrund des Unfalls musste ein hinter dem Ford fahrender 54 Jahre alter Mann seinen VW stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, was ihm auch gelang. Einem hinter diesem fahrenden 56-jährigen Motorradfahrer gelang dies nicht, er geriet durch das starke Bremsmanöver ins Schlingern und prallte gegen den VW. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich an der Schulter. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die 19-Jährige konnte keinen Führerschein vorlegen, zudem waren die Eigentumsverhältnisse ihres Fahrzeuges ungeklärt, weshalb dieses sichergestellt wurde. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.