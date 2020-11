Bauwagen ausgebrannt

Nr. 2518

In der vergangenen Nacht brannten in Kreuzberg zwei Bauwagen. Gegen 22.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei und die Feuerwehr zum Marienplatz, nachdem er Flammen an den abgestellten Wagen bemerkte. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die beiden Bauwagen, die als Wohnstätte und Werkstatt genutzt werden, brannten vollständig aus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.