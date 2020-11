Rollerfahrerin schwer verletzt

Nr. 2513

In Charlottenburg-Nord wurde gestern Nachmittag die Fahrerin eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 50-Jährige gegen 14.50 Uhr mit dem Roller den Saatwinkler Damm in Richtung Beusselstraße. Auf der Kreuzung Saatwinkler Damm/General-Ganeval-Brücke, die zu diesem Zeitpunkt nicht ampelgeregelt war, stieß die Zweiradfahrerin mit dem Taxi eines 56-jährigen Fahrers zusammen, der in Richtung Zufahrt Flughafen Tegel unterwegs war. Durch die Kollision und den Sturz erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen am gesamten Körper und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1, der die weiteren Ermittlungen übernahm, bis 18.40 Uhr gesperrt.