Fußgänger bei Unfall mit Elektroroller schwer verletzt – Zeugen gesucht

Nr. 2448

Gestern Abend erlitt ein Fußgänger in Gesundbrunnen bei einem Unfall mit einem Elektroroller schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der 16-Jährige mit mehreren weiteren Personen an der Brunnenstraße in einer Zufahrtsstraße zu einer Kaufland-Filiale auf. Gegen 19.15 Uhr soll der Jugendliche in Höhe der Einfahrt zum Parkhaus der Filiale auf die Fahrbahn der Zufahrtstraße gerannt sein, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem Elektroroller kam, der mit zwei bislang unbekannten Personen besetzt war. Durch die Kollision sollen alle Beteiligten zu Boden gestürzt sein. Dabei verletzte sich der 16-Jährige so schwer am Kopf, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Das beteiligte Duo flüchtete zu Fuß unerkannt vom Unfallort. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben dazu machen?

Wer kann Angaben zum Fahrer des Elektrorollers oder seines Sozius machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 in der Idastraße 6, in 13156 Berlin-Pankow, unter der Telefonnummer (030) 4664-172301 (Montag bis Freitag, zu den Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.