Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 0942

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Schöneberg mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23:40 Uhr auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Südkreuz am Hildegard-Knef-Platz ein 19-jähriger Mann und ein 22-Jähriger in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 19-Jährige den 22-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der 22-Jährige erlitt Stichverletzungen im Rumpfbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und danach stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Abschnitts 42 nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der 19-Jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.