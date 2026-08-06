Zahlungsstreit endet mit Messerangriff

Nr. 0941

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es gegen 7:20 Uhr in einem Imbiss in der Scharnweberstraße zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Bezahlvorgang zwischen einem 28-jährigen Mitarbeiter und drei bislang unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer dem Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Ein Bekannter des Mitarbeiters soll versucht haben, die Auseinandersetzung zu schlichten. Dabei soll ihm einer der Tatverdächtigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).