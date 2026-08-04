Nr. 0940
Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogenhändler in seiner Wohnung in Hellersdorf fest. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten alarmierte Einsatzkräfte nach einem anonymen Bürgerhinweis gegen 19 Uhr vor einem Wohnhaus in der Gothaer Straße einen mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln. Demnach soll eine Frau nach dem Verlassen des Wohnhauses Betäubungsmittel an eine weitere Frau verkauft haben. Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Berlin erwirkten Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des 49-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn dort fest. Dabei stellten sie mehrere Luftdruck- und PTB-Waffen, Amphetamin im Kilogrammbereich, Cannabis sowie mutmaßlichen Handelserlös im vierstelligen Bereich sicher. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Festnahme nach mutmaßlichem Drogenhandel
Polizeimeldung vom 04.08.2026
Marzahn-Hellersdorf