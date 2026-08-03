Nr. 0938
Gestern Abend ereignete sich in Kaulsdorf ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 45-Jähriger auf einem Motorrad gegen 18:30 Uhr die Grottkauer Straße in Fahrtrichtung Hellersdorfer Straße. Kurz vor der Straße am Baltenring soll der Mann bei einem Überholvorgang die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Im Anschluss prallte der Motorradfahrer gegen einen Poller sowie einen Baum und stürzte. Er erlitt Verletzungen an Hüfte, Armen und Beinen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen verblieb. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Motorradfahrer bei Unfall verletzt
Polizeimeldung vom 03.08.2026
Marzahn-Hellersdorf