Nr. 0933
In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Regionalabschnitts 27/28 wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Mitte alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es zwischen vier Männern gegen Mitternacht zu Streitigkeiten auf der Kronprinzenbrücke gekommen sein. Ein 57-Jähriger mit einem bislang unbekannten Begleiter schlug einem anderen 57-Jährigen mit der Faust sowie einer Glasflasche auf den Hinterkopf. Danach verletzte er den 57-Jährigen und dessen gleichaltrigen Begleiter mit einem Messer im Gesicht sowie an einer Hand und entfernte sich vom Tatort. Die beiden Verletzten wurden zunächst von Einsatzkräften, unter anderem der 11. Einsatzhundertschaft, medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in dessen Wohnung an, stellten mehrere Messer sicher und beschlagnahmten diese. Der Beschuldigte kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Gefährliche Körperverletzung mit Messer
Polizeimeldung vom 01.08.2026
Mitte