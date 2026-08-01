Nr. 0932
Gestern Abend wurden in Spandau Schüsse auf ein Wohnhaus ein abgegeben. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierte gegen 20:15 eine Anwohnerin die Polizei, da sie mehrere Schussgeräusche in der Straße An der Kappe wahrgenommen hatte. Daraufhin beobachtete sie zwei Tatverdächtige, die in Richtung Borkzeile flüchteten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten Einschusslöcher in einer Wohnungstür fest. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Schüsse auf Wohnhaus
Polizeimeldung vom 01.08.2026
Spandau