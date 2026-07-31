Bedrohung mit Messer – DEIG-Einsatz

Nr. 0931
Gestern Mittag kam es in Britz zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 77-jähriger Mann gegen 13:50 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus im Martin-Wagner-Ring geschrien haben. Ein 32-jähriger Anwohner sprach den Mann von seinem Balkon aus an und soll daraufhin von ihm beleidigt worden sein. Der 77-Jährige zog daraufhin ein Messer und entfernte sich. Der 32-Jährige alarmierte die Polizei, die bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs den 77-Jährigen im Martin-Wagner-Ring in einem nahegelgegen Mehrfamilienhaus ausfindig machen konnte. Ebenfalls dazu alarmiert wurden Polizeikräfte der 14. Einsatzhundertschaft, die sich nach Erlass eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses zur Wohnung des Mannes begaben. Beim Öffnen der Wohnungstür hielt dieser weiterhin das Messer in der Hand. Die Einsatzkräfte forderten den 77-Jährigen mehrmals auf, das Messer wegzulegen und drohten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts an. Als der Tatverdächtige der Aufforderung nicht nachkam und auf die Einsatzkräfte zulief, setzten sie das Distanzelektroimpulsgerät gegen ihn ein. Der 77-Jährige wurde dabei verletzt und vor Ort medizinisch erstversorgt. Im Anschluss kam der Mann in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Messers stellte sich heraus, dass es sich um eine Attrappe handelte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Bedrohung mit Messer – DEIG-Einsatz
Polizeimeldung vom 31.07.2026
Neukölln