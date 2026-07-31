Festnahme von mutmaßlichen Fahrraddieben - Mehrere verletzte Polizeikräfte

Nr. 0930

In der vergangenen Nacht kam es zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben in Kreuzberg. Zivilkräfte der Polizeidirektion 5 (City) beobachteten einen 22-, einen 25-Jährigen und einen bislang noch Unbekannten in der Adalbertstraße gegen 22 Uhr dabei, wie sie an einem Fahrradstellplatz zumindest ein Fahrradschloss geknackt haben sollen. Anschließend seien der Ältere und der Unbekannte mit zwei gestohlenen Fahrrädern weggefahren, während der Jüngere zu Fuß davonging. Bei einer nahegelegenen Grünanlage gaben sich die Zivilkräfte den beiden mutmaßlichen Fahrraddieben als Polizei zu erkennen und versuchten, die direkt auf sie zufahrenden Männer aufzuhalten. Dabei setzten sie auch Reizgas ein. Der Unbekannte stürzte zunächst, setzte seine Flucht dann fort und verursachte bei einem Beamten durch Widerstandshandlungen eine Verletzung, bis er entkam. Den 25-Jährigen konnten die Kräfte im Park kurzzeitig festhalten, er setzte sich jedoch gewaltvoll zur Wehr und flüchtete vorerst weiter. Mit einem Dienstrad verfolgte ein Beamter ihn und konnte ihn kurz darauf stellen. Zwei weitere Polizisten nahmen ihn fest. Dabei griff der 25-Jährige sie intensiv mit den Fäusten an. Inzwischen konnte der Beamte auf Dienstrad auch den 22-Jährigen auffinden und Verstärkung anfordern. Drei Polizisten waren notwendig, um den massiven Widerstand des Tatverdächtigen zu überwinden. In Summe erlitten fünf Polizeikräfte Verletzungen durch die Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffe. Die beiden Männer befinden sich nun im Polizeigewahrsam und sollen einem Ermittlungsgericht zur Erwirkung eines Haftbefehls vorgeführt werden.