Nr. 0929
Gestern Abend wurden mehrere Fahrzeuge bei einem Brand im Märkischen Viertel beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter um kurz vor 21 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportanlage in der Finsterwalder Straße Rauch und Flammen an mehreren geparkten Pkw und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Brände. Drei Fahrzeuge wurden durch das Feuer derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Fahrzeuge durch Brand beschädigt
Polizeimeldung vom 31.07.2026
Reinickendorf