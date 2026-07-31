Nr. 0928
In der vergangenen Nacht kam es zu Schussabgaben in Mariendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll gegen 2:20 Uhr ein Unbekannter aus einem fahrenden Fahrzeug heraus mehrere scharfe Schüsse auf einen Imbiss im Mariendorfer Damm abgegeben haben. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Personen im Inneren auf. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf. Die weiteren Ermittlungen hat die BAO Ferrum des Landeskriminalamts übernommen.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Schüsse auf Imbiss
Polizeimeldung vom 31.07.2026
Tempelhof-Schöneberg