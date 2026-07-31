Polizei bittet um Hinweise nach schwerem Ereignis im Tiergarten

 
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.

Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:

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Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

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Polizeimeldung vom 31.07.2026

Charlottenburg-Wilmersdorf

Unbekannter tatverdächtiger

Unbekannter Tatverdächtiger

Nr. 0927
Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen zu einem Trickbetrug gegen 16:30 Uhr am 5. Mai 2026 in Charlottenburg. Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, kontaktierten einen 76-Jährigen telefonisch und suggerierten ihm, dass seine Ehefrau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und deswegen in Haft komme. Des Weiteren wurde ihm mitgeteilt, dass eine sofortige Kautionszahlung erforderlich sei, um die Freilassung seiner Ehefrau zu erwirken. In der Folge händigte der 76-Jährige dem Unbekannten Gold aus.

Die Kriminalpolizei fragt:
  • Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664 925320 (zu Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-925300 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gerichtet werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

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