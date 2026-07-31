Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 0927
Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen zu einem Trickbetrug gegen 16:30 Uhr am 5. Mai 2026 in Charlottenburg. Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, kontaktierten einen 76-Jährigen telefonisch und suggerierten ihm, dass seine Ehefrau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und deswegen in Haft komme. Des Weiteren wurde ihm mitgeteilt, dass eine sofortige Kautionszahlung erforderlich sei, um die Freilassung seiner Ehefrau zu erwirken. In der Folge händigte der 76-Jährige dem Unbekannten Gold aus.
- Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?