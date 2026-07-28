Nr. 0916
Heute Morgen wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 zu einer Farbschmiererei in Weißensee alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die eintreffenden Beamtinnen und Beamten gegen 7:25 Uhr ein Hakenkreuz am Denkmal der antifaschistischen Widerstandskämpfer im Park am Weißen See in der Berliner Allee fest und machten dieses unkenntlich. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Denkmal mit Hakenkreuz beschmiert
Polizeimeldung vom 28.07.2026
Pankow