Ermittlungen nach Schussabgaben führen zur Festnahme eines Tatverdächtigen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0915
Nach Schussabgaben im März diesen Jahres in Neukölln nahmen Einsatzkräfte am vergangenen Freitag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin einen Tatverdächtigen fest.
Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 40-Jähriger am 13. März 2026 gegen 13:40 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Gehweg der Karl-Marx-Straße mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei wurde ein unbeteiligter 24-Jähriger am Bein getroffen und verletzt.
Die weiteren Ermittlungen hatte die BAO Ferrum des Landeskriminalamts im Auftrag der EG Telum der Staatsanwaltschaft übernommen. Im weiteren Verlauf wurde gegen den Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der 40-Jährige in der Sonnenallee am 24. Juli 2026 festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten setzte den Haftbefehl noch am selben Tag in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Im Anschluss vollstreckten die Ermittlerinnen und Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse an vier Anschriften. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Deren Auswertung ist Gegenstand der weiteren, noch andauernden Ermittlungen.