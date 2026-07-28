Nr. 0914
Gestern Abend wurden Polizeikräfte wegen Knallgeräuschen nach Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Falckensteinstraße einen lauten Knall wahrgenommen hatten und es anschließend zu einem Stromausfall kam. Von dem Stromausfall waren mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude in der Falckensteinstraße sowie in der Wrangelstraße betroffen. Die Polizeikräfte richteten an den Kreuzungen Schlesische Straße sowie Wrangelstraße Lichtmasten für die Anwohnerinnen und Anwohner ein. Kurz nach Mitternacht wurde die Stromversorgung von Stromnetz Berlin wiederhergestellt. Ein Kurzschluss in einem nahegelegenen Trafohäuschen soll den Stromausfall verursacht haben. Im Rahmen des Einsatzes wurden keine verletzten Personen sowie keine weiteren Straftaten bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Knallgeräusch löst Polizeieinsatz aus
Polizeimeldung vom 28.07.2026
Friedrichshain-Kreuzberg