Nr. 0913
In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Hellersdorf alarmiert. Gegen 23:15 Uhr hatte ein Bewohner der Unterkunft in der Albert-Kuntz-Straße Flammen an der Hausfassade bemerkt. Der verständigte Sicherheitsdienst löschte den Brand mit eigenen Mitteln und alarmierte die Polizei. Das Feuer griff nicht auf die Gebäudesubstanz oder andere Gegenstände über. Es wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein brennender Gegenstand gegen die Hausfassade geworfen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Brand an Gemeinschaftsunterkunft
Polizeimeldung vom 28.07.2026
Marzahn-Hellersdorf