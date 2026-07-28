Mit Maschinenpistole bedroht – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0912
In der vergangenen Nacht durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Berlin die Wohnung eines 42-jährigen Tatverdächtigen in Alt-Hohenschönhausen. Der Mann steht im Verdacht, einen Mann beraubt und ihn dabei mit einer Maschinenpistole bedroht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-Jähriger gegen 17 Uhr in die Wohnung des 42-Jährigen in der Simon-Bolivar-Straße gelockt worden sein. Dort soll der Tatverdächtige zunächst die Herausgabe des Mobiltelefons sowie des Laptops des Mannes einschließlich der dazugehörigen Passwörter verlangt haben. Nachdem der 25-Jährige dies verweigert haben soll, habe der Tatverdächtige ihn mit einem Besenstiel geschlagen und mit einer Machete bedroht. Im weiteren Verlauf soll der 42-Jährige eine Maschinenpistole hervorgeholt und diese vor den Augen des Geschädigten geladen haben. Daraufhin habe der 25-Jährige die geforderten Gegenstände ausgehändigt und gegen 21 Uhr die Wohnung verlassen. Zum Ort alarmierte Spezialeinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen im Hausflur fest. Dabei stellten sie auch die beschriebene Maschinenpistole sowie dazugehörige Munition sicher. Der Tatverdächtige wurde bei der Festnahme verletzt, nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen und für die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) eingeliefert. Der Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 25-jährige erlitt mehrere Hämatome, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Mit Maschinenpistole bedroht – Tatverdächtiger festgenommen
Polizeimeldung vom 28.07.2026
Lichtenberg