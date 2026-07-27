Mit Luftdruckgewehr auf Passanten geschossen – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Nr. 0910

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Mann in Spandau durch einen Schuss aus einem Luftdruckgewehr verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 32-Jährige und ein Begleiter gegen 1:30 Uhr auf dem Gehweg des Falkenseer Damms in Richtung Falkenseer Chaussee unterwegs, als sie auf Höhe der Groenerstraße ein dumpfes Schussgeräusch wahrnahmen. Zeitgleich wurde der 32-Jährige am Bauch getroffen. Er erlitt eine oberflächliche Hautverletzung. Der Begleiter bemerkte anschließend auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Groenerstraße einen Mann. Nachdem er diesen angesprochen hatte, zog sich die Person zunächst in die Wohnung zurück, erschien kurze Zeit später vor dem Wohnhaus mit einem mutmaßlich langwaffenähnlichen Gegenstand und begab sich anschließend wieder in das Gebäude. Die beiden Männer verständigten die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen wurde die mutmaßliche Tatwohnung lokalisiert. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts vollstreckten den Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft und nahmen einen 28-jährigen Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte ein Luftdruckgewehr und Stahlkugeln, eine Schreckschusswaffe und Munition, ein Butterflymesser sowie ein Beil sicher. Der 32-Jährige wurde nach einer ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte am Ort entlassen. Der Tatverdächtige erlitt bei der Festnahme Gesichtsverletzungen und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus – von dort wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).