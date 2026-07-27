Streit eskaliert – zwei Männer erleiden Stichverletzungen

Nr. 0908

In Gesundbrunnen erlitten gestern Abend zwei Männer im Zuge eines Streits Stichverletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren eine mehrköpfige Gruppe in der Badstraße gegen 19:15 Uhr auf dem Vorplatz des dortigen Einkaufszentrums angesprochen haben, weil diese dort Betäubungsmittel verkauft haben sollen. Sie sollen die Gruppe aufgefordert haben, dieses zu unterlassen. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch mit mindestens vier Personen aus der Gruppe, das in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. In der Folge sollen zwei dieser vier Personen die beiden Männer mit Messern angegriffen und verletzt haben. Darüber hinaus soll einem der Verletzten das Handy entwendet worden sein. Anschließend flüchtete die Gruppe über die Böttgerstraße in Richtung Pankstraße. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe vier Tatverdächtige im Alter von zweimal 18, einmal 20 und einmal 25 Jahren fest. Bei einem 18-Jährigen fanden sie ein Messer, das beschlagnahmt wurde. Auch das entwendete Handy wurde im Zuge der Festnahmen wieder aufgefunden. Alle Festgenommenen hatten zudem Betäubungsmittel dabei, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Beide Verletzen kamen zu Behandlungen ihrer erlittenen Stichverletzungen in Krankenhäuser. Während der Ältere dort ambulant behandelt wurde, musste der Jüngere stationär aufgenommen und operiert werden. Lebensgefährlich verletzt worden soll er nicht sein. Die Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen schweren Raubes und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln übernommen hat.