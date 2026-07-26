Anschlag im Umfeld des Christopher Street Day - Wer kennt diesen Mann

Gemeinsame Meldung Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0905
Im Zusammenhang mit dem Anschlag im Umfeld des Christopher Street Day am 25.07.2026 bitten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einem flüchtigen Mann. Der 21-jährige Abdul B. soll gegen 22 Uhr im Bereich des Tiergartens mehrere Personen mit einem fahrenden Fahrzeug verletzt haben. Eine oder mehrere Personen sollen sich anschließend aus dem Fahrzeug entfernt haben. Des Weiteren sollen mehrere Personen durch Stichwerkzeuge verletzt worden sein.
- schlanke Statur
- circa 1,90 m groß
- schwarze Haare
- schwarzer Hoodie und weiße Hose
- Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
- Wer kann etwas über seinen möglichen aktuellen Aufenthalt mitteilen?