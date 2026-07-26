Polizei bittet um Hinweise nach schwerem Ereignis im Tiergarten

 
Am gestrigen Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.

Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern!

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:

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Anschlag im Umfeld des Christopher Street Day - Wer kennt diesen Mann

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Polizeimeldung vom 26.07.2026

Mitte

Tatverdächtiger Abdul B.

Tatverdächtiger Abdul B.

Gemeinsame Meldung Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0905
Im Zusammenhang mit dem Anschlag im Umfeld des Christopher Street Day am 25.07.2026 bitten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einem flüchtigen Mann. Der 21-jährige Abdul B. soll gegen 22 Uhr im Bereich des Tiergartens mehrere Personen mit einem fahrenden Fahrzeug verletzt haben. Eine oder mehrere Personen sollen sich anschließend aus dem Fahrzeug entfernt haben. Des Weiteren sollen mehrere Personen durch Stichwerkzeuge verletzt worden sein.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:
  • schlanke Statur
  • circa 1,90 m groß
  • schwarze Haare
  • schwarzer Hoodie und weiße Hose
Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:
  • Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
  • Wer kann etwas über seinen möglichen aktuellen Aufenthalt mitteilen?

Bitte sprechen Sie die gesuchte Person bei Antreffen in keinem Fall an und meiden Sie den direkten Kontakt. Sie ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich! Kontaktieren Sie unverzüglich den polizeilichen Notruf 110.

Hinweise können über das Hinweisportal der Polizei Berlin, das Hinweistelefon 030 54024111 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

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