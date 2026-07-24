Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse

Nr. 0904
Ein 19-Jähriger fiel in der vergangenen Nacht in Marzahn Zivilbeamten wegen seiner Fahrweise auf. Er fuhr gegen 2:45 Uhr mit einem BMW auf dem Blumberger Damm von der Elisabethstraße Richtung Eisenacher Straße mit auffallend hoher Geschwindigkeit. Als die Zivilkräfte ihn durch Blaulicht und Anhaltestab aufforderten, seine Fahrt zu stoppen, reduzierte der 19-Jährige das Tempo zunächst. Statt anzuhalten beschleunigte er jedoch wieder und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er zum Teil auch auf Gehwegen und ignorierte eine rote Ampel. Die Flucht endete in einer Sackgasse der Nebenfahrbahn des Blumberger Damms zwischen der Hohensaatener Straße und Landsberger Allee an einem Poller. Die Zivilbeamten nahmen den 19-Jährigen noch auf dem Fahrersitz fest. Sein 20-jähriger Beifahrer lief weg, beschädigte auf seiner Flucht ein geparktes Fahrzeug und wurde dann ebenfalls festgenommen. Beide kamen zunächst auf einen Polizeiabschnitt und wurden dann von dort wieder entlassen. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizeikräfte zudem den BMW. Der 19-Jährige muss sich nun wegen der Vorwürfe des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.
Am gestrigen Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse
Polizeimeldung vom 24.07.2026
Marzahn-Hellersdorf