Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Nr. 0903

Gestern Nachmittag kam es in einer Grünanlage in Moabit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten ein 17-Jähriger und ein 30-Jähriger sowie zwei Männer im Alter von 28 und 39 Jahren gegen 17:30 Uhr im Kleinen Tiergarten zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei erlitt der 17-Jährige eine Platzwunde am Kopf, die ihm mutmaßlich der 39-Jährige mit einer Glasflasche zugefügt habe. Der 39-Jährige hatte einen Hund dabei, der dem 17-Jährigen darüber hinaus noch mehrfach in Arme und Beine biss. Der Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Hammer des 28-Jährigen verursacht wurde. Darüber hinaus wurde auch er von dem Hund mehrfach in Arme und Beine gebissen. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Der 39-Jährige erlitt im Verlauf der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Kopf, die ihm mit einem Messer von dem 30-Jährigen zugefügt worden sein soll. Er wurde durch Rettungskräfte am Ort medizinisch versorgt. Im Anschluss wurde der 39-Jährige für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er anschließend wieder entlassen wurde. Der 28-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am Kopf, die ihm mutmaßlich durch den 30-Jährigen mit einem Messer zugefügt wurde. Er kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und wurde anschließend entlassen. Auch der Hund wurde während der Auseinandersetzung verletzt. Hierbei soll der 17-Jährige auf das Tier eingestochen haben, als er von dem Hund gebissen wurde. Der Hund erlitt mehrere Stichverletzungen und kam zur Behandlung in eine Tierklinik. Auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes wurde der Hund beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.