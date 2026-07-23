Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Nr. 0895

Gestern Abend schoss ein bislang unbekannter Mann in Hellersdorf mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft und bedrohte anschließend einen anderen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Unbekannte gegen 21:40 Uhr im Libertypark an der Alten Hellersdorfer Straße auf. In Begleitung zweier Kinder und eines Hundes gab er mit einer Schreckschusswaffe zwei Schüsse in die Luft ab. Drei jugendliche Zeuginnen befanden sich dabei in unmittelbarer Nähe. Als ein unbekannter Zeuge den Schützen auf sein Verhalten angesprochen habe, soll der Tatverdächtige ihm die Schreckschusswaffe vorgehalten und ihn aufgefordert haben, wegzugehen. Anschließend soll der Unbekannte gemeinsam mit den beiden Kindern und dem Hund den Park in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Platz verlassen haben. Alarmierte Einsatzkräfte stellten am Ort zwei leere Platzpatronenhülsen fest und sicherten diese als Beweismittel. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen Bedrohung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).