Mann bei Streit mit Messer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0894

Gestern Abend wurde in Lankwitz ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner gegen 20:30 Uhr im Falkenhausenweg lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf soll ein 31-Jähriger einem 33-Jährigen eine Stichverletzung im Oberkörper zugefügt haben und anschließend geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und operiert wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einer Grünanlage nahe der Malteserstraße vorläufig fest. Der 31-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Er soll noch heute einem Bereitschaftsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.