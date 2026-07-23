Mann von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt

Nr. 0893

In der vergangenen Nacht ist ein Mann in Kreuzberg von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 27-Jährige gegen 0:30 Uhr mit einer Begleiterin auf einer Grünfläche am Halleschen Ufer Ecke Wilhelmstraße auf, als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 27-Jährigen unvermittelt mit einer Machete gegen die Stirn geschlagen haben. Anschließend sollen weitere unbekannte Männer hinzugekommen sein und mit Gegenständen, darunter einem Baseballschläger, auf den Oberkörper des Mannes eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.