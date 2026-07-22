Frau stirbt nach Messerangriff

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft

Nr. 0892

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin übernahm gestern die 7. Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen einen 43 Jahre alten Beschuldigten.

Dieser soll gestern Vormittag in Mariendorf seine 65-jährige Mutter tödlich verletzt haben. Zeuginnen und Zeugen beobachteten gegen 10:25 Uhr, wie der Beschuldigte auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung am Mariendorfer Damm mit einem Messer die 65-Jährige verletzt haben soll. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten des Polizeiabschnitts 44 konnten zunächst von der Straße einen ersten Kontakt zu dem Beschuldigten aufnehmen, anschließend in die Wohnung eindringen und ihn dann dort festnehmen. Sie begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen bei der 65-Jährigen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie jedoch ihren schweren Verletzungen erlag. Zwecks Erlasses eines Haftbefehls wird der Beschuldigte heute beim Amtsgericht Tiergarten vorgeführt.

Im Nachgang des Tatgeschehens erfolgten umfangreiche seelsorgerische Maßnahmen für Zeuginnen und Zeugen, aber auch Einsatzkräfte.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zum Ablauf des Tatgeschehens machen oder verfügt über Videoaufzeichnungen dazu?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail an lka117-Hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.