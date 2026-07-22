Mann durch wegrollendes Auto verletzt

Nr. 0891

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Bohnsdorf wurde ein Mann erheblich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 68-Jährige gegen 20:20 Uhr sein in der Gebrüder-Hirth-Straße abgestelltes Auto und begab sich zum Heck des Fahrzeugs. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich der Wagen rückwärts in Bewegung, überrollte den Mann und beschädigte anschließend zwei geparkte Fahrzeuge, bevor er zum Stillstand kam. Der 68-Jährige erlitt innere Verletzungen. Er wurde zunächst vom Notarzt des Rettungshubschraubers am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).