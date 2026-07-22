Mann und Hund von Autofahrer angefahren

Nr. 0890

In der vergangenen Nacht fuhr ein Autofahrer in Neukölln einen Mann und seinen Hund an. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der 32-Jährige gegen Mitternacht zwischen der Maresch- und der Ederstraße die Fahrbahn der Sonnenallee, um seinen entlaufenen Hund einzufangen. Zu diesem Zeitpunkt war der 25-jähriger Autofahrer auf der Sonnenallee in Fahrtrichtung Saalestraße unterwegs und fuhr den Hund sowie den 32-Jährigen an. Gemäß Zeugenangaben wurde der 32-Jährige einige Meter durch die Luft geschleudert. Er erlitt Kopf- sowie Rumpfverletzungen und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Sein Hund verstarb noch am Unfallort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.