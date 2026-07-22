Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Nr. 0887

Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Gesundbrunnen wurden in der vergangenen Nacht zwei junge Männer mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die dreiköpfige und die fünfköpfige Gruppe gegen 23:45 Uhr in der Demminer Straße in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Eine Person aus der kleineren Gruppe soll dann im weiteren Verlauf einem 18- und einem 19-Jährigen aus der größeren Gruppe Verletzungen mit einem Messer zugefügt haben. Anschließend flüchtete die kleinere Gruppe und entkam. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.