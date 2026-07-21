Verkehrsunfall – Radfahrer verletzt

Nr. 0886

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer Verletzungen erlitt, ereignete sich gestern Abend in Lichterfelde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 55-Jährige um kurz nach 19 Uhr den Fahrradweg der Osdorfer Straße in Fahrtrichtung Lichterfelder Ring. Eine bisher unbekannte Person am Steuer eines Autos fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn der Osdorfer Straße in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Fahrenheitstraße bog der Unbekannte nach rechts in diese ab. Der Radfahrer soll, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, daraufhin stark abgebremst haben und stürzte in der Folge über den Lenker auf den Boden. Er erlitt Verletzungen an der Schulter und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die unbekannte autofahrende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) dauern an.