Streit im Straßenverkehr eskaliert

Nr. 0884

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer angefahrenen Person nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 28-jähriger Mann, der sich in Begleitung einer gleichaltrigen Frau und eines sechsjährigen Kindes befand, gegen 23 Uhr vor einer Gemeinschaftsunterkunft an der Landsberger Allee mit dem Fahrer eines BMW in eine verbale Auseinandersetzung. Der 28-Jährige soll den Autofahrer auf dessen aus seiner Sicht zu hohe Geschwindigkeit angesprochen haben. Im Verlauf des Streits soll der Mann auf die Motorhaube des Fahrzeugs gesprungen sein und mit der Faust gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschlagen haben. Nach der Auseinandersetzung setzte er seinen Weg gemeinsam mit der Frau und dem Kind fort. Kurz darauf soll der BMW-Fahrer gezielt auf ihn zugefahren sein und ihn angefahren haben. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen am Schienbein, an der Schulter und diverse Schürfwunden. Anschließend soll der 28-Jährige mit einem ebenfalls am Ort befindlichen 31-Jährigen und einem 19-Jährigen in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten sein, an der sich mehrere Personen beteiligt haben sollen. Der 31-Jährige und der 19-Jährige blieben unverletzt und lehnten eine ärztliche Untersuchung ab. Der Fahrer des BMW setzte unterdessen seine Fahrt fort und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Trotz einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug zunächst nicht festgestellt werden. Die am Unfallfahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nach ersten Ermittlungen nicht zu dem genutzten BMW. Im Verlauf der Nacht meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, an einem Verkehrsunfall auf der Landsberger Allee beteiligt gewesen zu sein. Aus Angst vor den beteiligten Personen habe er die Unfallstelle verlassen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Fahrer ergab einen erhöhten Wert. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und beschlagnahmten das Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Kennzeichenmissbrauchs, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.