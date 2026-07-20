Verfolgung auf der Müggelspree – Festnahme nach Bootsdiebstahl

Nr. 0883

Gestern Nachmittag floh ein Mann in Köpenick mit einem gestohlenen Boot über die Müggelspree. Der 54-jährige Inhaber des Sportbootes hatte über eine Videosicherung beobachtet, wie der 19-jährige Tatverdächtige gegen 14:15 Uhr das im Bereich der Azaleenstraße festgemachte Boot bestiegen, die Zündsicherung überwunden und abgelegt haben soll. Daraufhin sei der Inhaber dem jungen Mann auf einem Jetski bis zu einem Waldstück kurz vor dem Spreetunnel Friedrichshagen gefolgt. Dort soll der 19-Jährige von Bord gesprungen und in den Wald geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn im Müggelschlößchenweg fest und brachten ihn zum Polizeiabschnitt 36. Dort leistete er Widerstand, bespuckte und beleidigte Polizeibeamte. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam samt Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige heute entlassen. Der Inhaber des Sportbootes konnte dieses selbständig wieder zu seinem Anlegeplatz schleppen. Die Ermittlungen dauern an.