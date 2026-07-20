Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Nr. 0882

Einsatzkräfte der Polizei nahmen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher fest. Gegen Mitternacht beobachteten zivile Kräfte des Regionalabschnitts 52/53 ein Fahrzeug, dessen Fahrer auffällig langsam und absuchend durch den Bergmannkiez fuhr. Er hielt anschließend in der Straße Am Tempelhofer Berg. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sollen sich zwei der drei Insassen dann zu einem Hinterhaus am Mehringdamm begeben und dort ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen haben. Während einer der Männer durch das Fenster in die Wohnung eingestiegen sein soll, habe der zweite Mann den Tatort gesichert. Nachdem der mutmaßliche Einbrecher die Wohnung wieder durch das Fenster verlassen habe, sollen beide zu dem noch im Fahrzeug wartenden Mann gestiegen sein. Die Einsatzkräfte konnten den Wagen später in der Höppnerstraße anhalten. Sie nahmen die drei Insassen im Alter von 19, 28 und 37 Jahren fest. Im Fahrzeug fanden die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliches Diebesgut aus der betroffenen Wohnung sowie zusätzliches mutmaßliches Diebesgut, das nach bisherigen Erkenntnissen aus einem weiteren Wohnungseinbruch stammen könnte. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die Männer für die weiteren Ermittlungen einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Das Trio soll am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.