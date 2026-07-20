Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0881

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Heiligensee ist ein Kind verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen 15:20 Uhr auf der Heiligenseestraße in Richtung Alt-Tegel unterwegs. An der Kreuzung Heiligenseestraße/Reiherallee fuhr sie ein fünfjähriges Kind an, das mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Das Kind stürzte zu Boden und erlitt einen Bruch im Schulterbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten es für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).