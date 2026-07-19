Brandstiftung an einer Arztpraxis

Nr. 0880

Gestern Abend soll ein Mann in Spandau mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt haben. Nach den bisherigen Ermittlungen zündete der 60-jährige Tatverdächtige gegen 20 Uhr in der Galenstraße mehrere an der Hauswand einer Arztpraxis abgestellte Müllcontainer an und entfernte sich vom Ort. Die Container brannten vollständig aus. Das Feuer griff auf die Fassade des Gebäudes über. Während des Brandes befand sich eine Person in der Praxis. Sie blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Gegen 21:30 Uhr erschien der 60-Jährige auf dem Bundespolizeirevier Spandau und stellte sich den Einsatzkräften. Er wurde einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt, welches die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung führt. Er soll noch heute einem Ermittlungsgericht für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.